Витік стічних вод на одному з об'єктів припинено, остаточні причини мору риби у Борщагівській громаді будуть відомі пізніше – Ткаченко

Під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади Києво-Святошинського району Київської області, що, ймовірно, спричинило мор риби, зафіксований напередодні, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Встановлено, що під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади. Відповідні роботи задокументувала поліція. Наразі їх припинено, а потенційне джерело витоку ліквідовано", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Ткаченко також повідомив, що комісії Держекоінспекції та Держпродспоживслужби відібрали проби води та зразки риби для лабораторних досліджень. "Остаточну причину загибелі риби встановлять після отримання результатів лабораторних досліджень", – написав він. Також організовано збір і подальшу утилізацію загиблої риби.

На місцях організовано підвезення питної води. Через ризик подальшого поширення забруднення вниз за течією питання також буде розглянуто на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Бучанської РДА.

Як повідомлялося, в Борщагівській громаді Києво-Святошинського району фіксується екологічна надзвичайна ситуація. "Вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній із водойм області. Сьогодні – ще у двох. За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько трьох тон риби. На місцях фахівці відповідних служб відібрали необхідні проби води для з'ясування джерела забруднення", – написав Ткаченко в телеграм-каналі раніше у цей день.

"Одна з ймовірних версій – витік стічних вод під час ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об'єктів у Києві. Забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації", – розповів він.

Борщагівська громада включає села Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка та Чайки, що безпосередньо межують з Києвом.