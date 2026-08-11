Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга зі своїм візаві з Тунісу обговорили питання судноплавства у Чорному морі та продовольчої безпеки

2 хв читати
Додати як джерело
Сибіга зі своїм візаві з Тунісу обговорили питання судноплавства у Чорному морі та продовольчої безпеки

Очільники зовнішньополітичних відомств України та Тунісу Андрій Сибіга та Мохаммед Алі Нафті обговорили виклики та спільні завдання щодо свободи судноплавства в Чорному морі в контексті глобальної продовольчої безпеки, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ, з питань міграції та експатріантів Тунісу Мохаммедом Алі Нафті. Сибіга поінформував свого колегу про наслідки останньої російської ракетно-дронової атаки на українські міста, ситуацію на полі бою та наші поточні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного і тривалого миру", – йдеться у повідомленні МЗС у Телеграмі у вівторок.

"Я також поінформував свого колегу про російські атаки на українські порти та цивільні судна в Чорному морі, які загрожують свободі судноплавства та ставлять під загрозу глобальну продовольчу безпеку", – цитує пресслужба міністра.

За його словами, ці атаки мають наслідки далеко за межами України, зокрема для країн, які залежать від постачання українського зерна. "Оскільки Туніс є важливим імпортером українського зерна, ми маємо спільний інтерес у збереженні морських шляхів відкритими та безпечними", – наголосив очільник МЗС.

Сибіга подякував Тунісу за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Підтримка сталого миру в Україні" та підкреслив, що Україна цінує голос Тунісу та готова розвивати практичну, взаємовигідну співпрацю.

"Наступного року Україна і Туніс відзначатимуть 35 років дипломатичних відносин. Ми налаштовані розвивати наші давні дружні зв'язки та відкривати нові можливості для співпраці між нашими країнами", – зазначив глава МЗС.

 

 

 

#туніс #чорне_море
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про отримання підтвердження підготовки в РФ мобілізації восени поточного року і що Україна готується до…

Читати
Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Балістичний удар Росії по промисловому майданчику Запоріжжя в ніч на 11 серпня забрав життя семи членів команди "Запоріжсталі", ще 21 працівника пора…

Читати
У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

В Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча полковника Євгена Коновальц…

Читати