Сибіга зі своїм візаві з Тунісу обговорили питання судноплавства у Чорному морі та продовольчої безпеки

Очільники зовнішньополітичних відомств України та Тунісу Андрій Сибіга та Мохаммед Алі Нафті обговорили виклики та спільні завдання щодо свободи судноплавства в Чорному морі в контексті глобальної продовольчої безпеки, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ, з питань міграції та експатріантів Тунісу Мохаммедом Алі Нафті. Сибіга поінформував свого колегу про наслідки останньої російської ракетно-дронової атаки на українські міста, ситуацію на полі бою та наші поточні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного і тривалого миру", – йдеться у повідомленні МЗС у Телеграмі у вівторок.

"Я також поінформував свого колегу про російські атаки на українські порти та цивільні судна в Чорному морі, які загрожують свободі судноплавства та ставлять під загрозу глобальну продовольчу безпеку", – цитує пресслужба міністра.

За його словами, ці атаки мають наслідки далеко за межами України, зокрема для країн, які залежать від постачання українського зерна. "Оскільки Туніс є важливим імпортером українського зерна, ми маємо спільний інтерес у збереженні морських шляхів відкритими та безпечними", – наголосив очільник МЗС.

Сибіга подякував Тунісу за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Підтримка сталого миру в Україні" та підкреслив, що Україна цінує голос Тунісу та готова розвивати практичну, взаємовигідну співпрацю.

"Наступного року Україна і Туніс відзначатимуть 35 років дипломатичних відносин. Ми налаштовані розвивати наші давні дружні зв'язки та відкривати нові можливості для співпраці між нашими країнами", – зазначив глава МЗС.