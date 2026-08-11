Укрзалізниця запровадила послугу купівлі книжок під час придбання квитків на окремі рейси

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) в понеділок ввела в дію послугу замовлення пасажирами книжок під час оформлення квитків на низку рейсів з можливістю отримання її на своїй полиці на початку маршруту.

"Послуга доступна на міжнародних рейсах до Польщі (Перемишль, Хелм), Угорщини (Будапешт), Молдови (Кишинів) та Румунії (Бухарест). А також – у флагманських поїздах внутрішнього сполучення", – йдеться у телеграм каналі Укрзалізниці.

Також Укрзалізниця повідомила, що для тих, хто любить читати не лише в поїздах, у програмі лояльності УЗ є інші спеціальні пропозиції від партнерів.