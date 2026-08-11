Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Укрзалізниця запровадила послугу купівлі книжок під час придбання квитків на окремі рейси

1 хв читати
Додати як джерело
Укрзалізниця запровадила послугу купівлі книжок під час придбання квитків на окремі рейси
Фото: Pixabay

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) в понеділок ввела в дію послугу замовлення пасажирами книжок під час оформлення квитків на низку рейсів з можливістю отримання її на своїй полиці на початку маршруту.

"Послуга доступна на міжнародних рейсах до Польщі (Перемишль, Хелм), Угорщини (Будапешт), Молдови (Кишинів) та Румунії (Бухарест). А також – у флагманських поїздах внутрішнього сполучення", – йдеться у телеграм каналі Укрзалізниці.

Також Укрзалізниця повідомила, що для тих, хто любить читати не лише в поїздах, у програмі лояльності УЗ є інші спеціальні пропозиції від партнерів.

#укрзалізниця #книги
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Підготовка в РФ мобілізації на осінь підтверджується внутрішніми російськими документами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про отримання підтвердження підготовки в РФ мобілізації восени поточного року і що Україна готується до…

Читати
Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Балістичний удар Росії по промисловому майданчику Запоріжжя в ніч на 11 серпня забрав життя семи членів команди "Запоріжсталі", ще 21 працівника пора…

Читати
У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

В Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча полковника Євгена Коновальц…

Читати