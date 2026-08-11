У ГУР привітали бійців Російського Добровольчого Корпусу з чотириріччям створення підрозділу

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вітає Російський Добровольчий Корпус з чотириріччям від дня свого створення.

Підрозділ об’єднує громадян Росії, які зі зброєю в руках стали на бік України у війні проти кремлівського режиму. Наразі РДК виконує завдання у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО.

"Рейди через державний кордон у Брянську область, бойові дії на Бєлгородщині, човновий десант на лівий берег Дніпра, боротьба за Авдіївську "дорогу життя", штурм Вовчанського агрегатного заводу – ці та багато інших бойових операцій стали частиною чотирирічного бойового шляху РДК", – зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі воїни корпусу продовжують виконувати складні завдання воєнної розвідки на найважчих ділянках фронту.

"Їхній приклад доводить: походження і паспорт не визначають, на чиєму ти боці. Визначає вибір – служити диктатурі чи чинити їй опір. Для кремлівського режиму озброєний росіянин, який свідомо став на бік України – особливо небезпечний ворог", – наголосили в ГУР.