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Події

Російські окупанти завдали удару по Сумах, одна людина загинула, пошкоджено 20 будинків

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Одна людина загинула внаслідок російського удару керованою авіабомбою по Сумах у вівторок, повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"На жаль, поблизу одного з місць влучання загинув чоловік. У момент удару він перебував поряд. Пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Попередньо, інших поранених немає", – написав Кобзар в Телеграм.

За його словами, зафіксовано влучання чотирьох керованих авіабомб у Зарічному та Ковпаківському районах міста. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що загиблий в момент удару їхав за кермом.

"Суми: внаслідок російських авіаударів загинув чоловік. У момент удару він перебував за кермом автомобіля", – повідомляється в телеграм-каналі МВС.

Також у відомстві повідомили, що внаслідок удару в місті виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

#атаки_рф #суми
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