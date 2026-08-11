Кластер Brave1 залишатиметься під управлінням Мінцифри – міністерка

Кластер оборонних технологій Brave1, який був створений у 2023 році, залишатиметься під управлінням Міністерства цифрової трансформації, а відповідні документи вже оформлені належним чином, повідомила мінстерка Оксана Ферчук в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine.

"Brave1 залишається у Мінцифри. Ми вже оформили документи належним чином", – наголосила Ферчук.

Як повідомлялось, минулого тижня колишній тимчасовий виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков очолив Наглядову раду українського Brave1.

Ферчук в інтерв’ю виданню "Економічна правда" (ЕП) додала, що Борняков залишився її позаштатним радником.

Щодо діяльності державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу (PlayCity), міністерка зазначила в інтерв’ю Forbes Ukraine, що відповідне відомство не перебуває у зоні відповідальності Мінцифри, водночас міністерство забезпечує роботу з формування політики.

"PlayCity не перебуває у зоні відповідальності Мінцифри. Деякий час назад воно перейшло у підпорядкування Кабміну. Але плануємо з очільником PlayCity на цьому тижні синхронізуватися. Ми не впливаємо на дії цього органу, але відповідальні за формування політики", – зауважила Ферчук в інтерв’ю.

У свою чергу міністерка додала у розмові з ЕП, що існує певна колізія у питанні проведення конкурсу на посаду керівника PlayCity.

За її словами, наразі є кілька позицій щодо цього питання, тому воно перебуває у проміжному стані.

Ферчук наголосила, що, на її думку, було б добре, якби не довелося обирати нового голову, а поточний голова залишився б на посаді.

"Якщо людина добре виконує свою роботу, було б добре, щоб вона продовжувала її виконувати, навіть попри зміну політичного контексту", – уточнила міністерка.

Вона також зауважила, що намагається будувати роботу з усіма з довірою й відкритістю, без емоцій і персонального контексту.

"Для мене важливо не те, хто з ким у конфлікті, а що ми будуємо, навіщо і який результат це дає. Тому зараз моя позиція щодо команди, нових міністрів і всіх стейкхолдерів максимально конструктивна. Подальша робота залежатиме від того, наскільки ефективною буде наша взаємодія", – наголосила Ферчук.

Як повідомлялось у липні, голова PlayCity Геннадій Новіков повідомив про подання заяви про звільнення за власним бажанням.

Раніше, PlayCity запропонувало створити окремий порядок конкурсу на посаду майбутнього керівника агентства, йшлося у повідомленні Мінцифри, яке підтримало відповідну ініціативу та звернулося з нею до Кабінету міністрів.

Роботу PlayCity різко тоді критикував глава профільного парламентського комітету Данило Гетманцев, який вимагав відставки керівника агентства.

Як повідомлялось, Верховна Рада у липні призначила заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксану Ферчук міністром цифрової трансформації України у складі нового уряду.