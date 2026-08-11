Троє чоловіків постраждали через ракетний удар по передмістю Харкова

Російські окупанти завдали ракетного удару по території цивільного підприємства Пісочинської громади в Харківській області, є постраждалі, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Двоє чоловіків зазнали вибухових поранень, один із них – у важкому стані. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Ще один чоловік отримав гостру реакцію на стрес, йому надали медичну допомогу на місці", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв, що російські окупанти завдали ракетного удару по передмістю Харкова, не уточнивши, якому саме. Інформації про постраждалих тоді не було.