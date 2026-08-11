У Києві зняті введені раніше у вівторок обмеження для вантажного транспорту

Обмеження для руху вантажного транспорту, введені в Києві через спеку у вівторок, надвечір були зняті, повідомляє патрульна поліція Києва.

"Оновлення: обмеження по тепловому режиму у місті Києві зняті", – йдеться у повідомлені поліції в Телеграмі.

Раніше у вівторок патрульна поліція Києва повідомляла щодо заборони рухи вантажного транспорту в спекотний період дня задля збереження дорожнього покриття.

"Вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", – йшлося у повідомлені.

Поліція пропонувала водіям перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.