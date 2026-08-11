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Інформування про запуск окупантами ракет по Україні допомагає ворогу, але і розповідає світу про наші проблеми – Бескрестнов

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Інформування про запуск окупантами ракет по Україні допомагає ворогу, але і розповідає світу про наші проблеми – Бескрестнов
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що припинення публікації даних про кількість російських ракет, запущених по Україні, має як позитивні, так і негативні наслідки.

"З одного боку, простим людям ця інформація не потрібна. Також ця інформація допомагає ворогу зрозуміти, як у нас справи з ракетами. Ця інфа допомогае ботам ворога формувати зраду. З іншого боку, ворог і так знає, що і куди долетіло та влучило. А ось публічна комунікація показує всьому світу наші проблеми. І показує населенню, що це не провина ЗСУ, а просто дефіцит ресурсів", – написав Бескрестнов в Facebook.

Він додав, що поки не має підтвердження щодо правдивості цієї новини.

Раніше Bloomberg повідомив, що Україна припинила повідомляти про кількість ракет, випущених Росією під час атак, на тлі труднощів з роботою протиповітряної оборони.

"Хоча Сили протиповітряної оборони повідомили, що за ніч було збито 98 із 120 російських безпілотників, вони не навели даних щодо кількості випущених ракет. Це сталося через кілька днів після того, як вони припинили повідомляти про перехоплення балістичних ракет – після атаки минулого тижня, під час якої Україні не вдалося перехопити жодної з 28 ракет", – йдеться у повідомленні.

За даними джерела агентства, Сили повітряної оборони змінили формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари.

#балістика #атаки_рф #бескрестнов
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