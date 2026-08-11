АРМА проводить скринінг 250 тис. кв. м арештованих складських приміщень для передачі в управління бізнесу – т.в.о. голови агентства

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить аудит і верифікацію понад 250 тис. кв. м арештованих складських приміщень, з яких близько 60 тис. кв. м вже проінвентаризовано та підготовлено для передачі в управління, розповіла тимчасова виконувачка обов’язків голови АРМА Ярослава Максименко.

Зазначений скринінг відбувається на виконання доручення прем’єр-міністра Сергія Корецького, Міністерства економіки та довкілля, АРМА та Фонду держмайна (ФДМ) підготувати перелік складських площ для великих ритейлерів і логістичних компаній, які постраждали від російських атак. Раніше, під час зустрічі з відомствами 7 серпня, очільник уряду наголосив, що виконання завдань європейської інтеграції та підтримка економіки є ключовими пріоритетами, і закликав відомства до злагодженої роботи.

Як повідомила Максименко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" під час публічного заходу "АРМА: Реформа відкриває можливості" у Києвіу вівторок, скринінг має визначити технічний стан приміщень, наявність під’їзних шляхів, статус арештів і їхнє фактичне використання для формування пропозицій бізнесу.

"Очікуємо зараз на нараду з бізнесом чи робочу зустріч, де почуємо, яких складів потребує бізнес, адже у нас є і мокрі склади, і сухі, і холодні, і елеватори…", – зазначила вона.

Вона уточнила, що оглянуті об’єкти розташовані, зокрема, в Одеській та Дніпропетровській областях. Йдеться про сухі й холодні склади, аптечні склади та елеватори. Передача майна відбуватиметься через публічні конкурси на право управління, а найближчим часом агентство проведе робочу зустріч із бізнесом для узгодження умов.

Паралельно аудит державних складських площ проводить і Фонд державного майна України. Як повідомив голова ФДМ Дмитро Наталуха під час спілкування з журналістами, йдеться про потенційно кілька сотень тисяч квадратних метрів, однак реальний стан і придатність об’єктів потребують інспекції. Наступного тижня ФДМУ планує виїзди в регіони для перевірки складів, а також наразі опрацьовує юридичну модель їх передачі бізнесу, зокрема, через аукціони або через суборенду від держпідприємств за пільговою ставкою в 1 грн.

Як повідомило джерело "Інтерфакс-Україна", мова йде про приблизно 190 тис. кв. м складських приміщень у чотирьох західних областях України.

Раніше у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" СЕО Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко розповів, що у пільговій оренді держскладів можуть бути зацікавлені дистриб’ютори імпортних товарів, проте для продуктового ритейлу така пропозиція може бути економічно невигідною.

"Ми всі знаємо, в якому стані перебувають активи у держави, і в АРМА і у Фонді держмайна. Застаріле обладнання, самі приміщення в поганому стані, як правило, більшість класу "Д" (найнижча якість – ІФ-У). Із 190 тис. кв. м у кращому разі половина буде придатна до дообладнання, а розбомблено цього року близько 500 тис. кв. м логістики. Тож в максимально позитивному сценарії пропозиція від держави покриває одну п’яту потреби. Але головне – склади та логістичні термінали потрібні там, де є споживачі", – зазначив СЕО Бюро інвестпрограм.