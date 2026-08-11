Справу про контрабанду 819 од. техніки Apple на 35 млн грн скеровано до суду – прокуратура

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 38-річного львів’янина, якого обвинувачують у контрабанді товарів в особливо великому розмірі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У січні 2026 року чоловік на Renault Trafic прибув до зони митного контролю Львівської митниці та обрав "зелений коридор", заявивши про відсутність товарів, що підлягають декларуванню", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

Під час огляду авто митники виявили три спеціально облаштовані схованки в днищі, замасковані металевими пластинами, обшитими тканиною.

"У схованках перебувало 819 од. техніки Apple вартістю понад 35 млн грн: 501 iPhone, 211 навушників та 107 смартгодинників", – уточниюють в Офісі генпрокурора.

Таким чином, чоловік намагався приховано перемістити техніку через митний кордон України. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 201-3 КК України.