НАБУ: судитимуть організаторів "бек-офісу" "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду обвинувальний акт стосовно організаторів "бек-офісу" АТ "Укрзалізниця" (УЗ), повідомляє НАБУ.

У телеграм-каналі у вівторок НАБУ зазначає, що колишнього радника Офісу президента України, який також обіймав посаду першого заступника керівника департаменту Служби безпеки України, підприємця, а також ще двох осіб викрили на заволодінні коштами УЗ під час закупівель кабелів і трансформаторів та легалізації незаконних прибутків.

За даними НАБУ, у справі є три епізоди, перший з яких стосується закупівлі кабелів. "У 2021-2022 рр. нардеп та підприємець за сприяння посадовців "Укрзалізниці" організували схему закупівель кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. За допомогою так званого "бек-офісу" УЗ підконтрольні їм компанії перемагали у тендерах та постачали товар за завищеними цінами. У результаті УЗ зазнала понад 140 млн грн збитків", – йдеться в повідомленні.

У другому епізоді, інформує НАБУ, йдеться про закупівлю трансформаторів. "У 2022 році учасники "бек-офісу" забезпечили закупівлю силових трансформаторів для УЗ за ціною, штучно завищеною майже вдвічі. Конкурентів із вигіднішими пропозиціями усували від закупівель. Протягом 2022-2024 рр. ця оборудка завдала товариству майже 100 млн грн збитків", – йдеться у повідомленні.

Ще один епізод, за даними Бюро, – це легалізація коштів. "Упродовж 2021-2023 рр. організатори "бек-офісу" УЗ відмивали кошти, отримані від корупційних схем. Зокрема, вони легалізували 12 млн грн, отримані від оборудки під час закупівлі кабельно-провідникової продукції для потреб товариства.", – інформують в НАБУ.

Згідно з повідомленням, ще понад 173 млн грн, одержаних від злочинних схем, організатор "бек-офісу" витратив на придбання елітної нерухомості (пентхаус, квартири, будинки, комерційна нерухомість), яку оформив на підконтрольних осіб.

Як повідомлялося, в березні 2025 року САП завершила розслідування трьох епізодів корупції в "Укрзалізниці", в яких, зокрема, фігурують колишній радник ОП, ексочільник департаменту СБУ Артем Шило на чинний народний депутат Віктор Бондар.

У жовтні 2025 року САП повідомила, що протягом року на рахунки УЗ та в державний бюджет від приватних компаній та фізичних осіб надійшло 215 млн грн як компенсація збитків, завданих через дії організованої групи в компанії.