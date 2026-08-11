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Уряд працюватиме над розвитком та покращенням програм молодіжного житла – Корецький

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Уряд працюватиме над розвитком та покращенням програм молодіжного житла – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з Палатою регіональних молодіжних конгресів можливість розвивати та покращувати програми молодіжного житла.

"Зустрівся з молодіжними лідерами з усіх регіонів України, у рамках нового формату – Палати регіональних молодіжних конгресів. Представники громад спільно з держорганами працюватимуть над посиленням представництва молоді, братимуть участь у виробленні рішень на найвищому рівні, в тому числі щодо формування бюджетів органів місцевого самоврядування", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За словами прем’єра, кожен осередок акумулює проблеми своєї громади і підійматиме їх на рівень Палати, а звідти вони підуть на найвищий державний рівень.

"Хочемо, щоб молоді люди поверталися у свої громади з реальними інструментами для роботи", – додав він.

Корецький розповів, що окрема тема розмови – це розвиток та покращення програм молодіжного житла.

"Домовилися детально опрацювати це питання", – зазначив прем’єр.

#молодь #житло #корецький
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