Уряд працюватиме над розвитком та покращенням програм молодіжного житла – Корецький

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з Палатою регіональних молодіжних конгресів можливість розвивати та покращувати програми молодіжного житла.

"Зустрівся з молодіжними лідерами з усіх регіонів України, у рамках нового формату – Палати регіональних молодіжних конгресів. Представники громад спільно з держорганами працюватимуть над посиленням представництва молоді, братимуть участь у виробленні рішень на найвищому рівні, в тому числі щодо формування бюджетів органів місцевого самоврядування", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За словами прем’єра, кожен осередок акумулює проблеми своєї громади і підійматиме їх на рівень Палати, а звідти вони підуть на найвищий державний рівень.

"Хочемо, щоб молоді люди поверталися у свої громади з реальними інструментами для роботи", – додав він.

Корецький розповів, що окрема тема розмови – це розвиток та покращення програм молодіжного житла.

"Домовилися детально опрацювати це питання", – зазначив прем’єр.