Росіяни атакували вантажівку на Одещині, загинуло двоє людей, трьох пораненд – ОВА

Російські окупанти у вівторок, 11 серпня, завдали удару по Одещині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль. За попередніми даними, на жаль, загинуло двоє людей. Ще троє людей постраждали", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби.