Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Балістичний удар Росії по промисловому майданчику Запоріжжя в ніч на 11 серпня забрав життя семи членів команди "Запоріжсталі", ще 21 працівника поранено, повідомила група "Метінвест" на сайті у вівторок.

"Унаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств "Метінвесту", основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв. Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях", – йдеться у релізі.

Згідно з ним, балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. Група надає усю необхідну допомогу постраждалим та залишається на зв’язку із сім’ями загиблих.

Зазначається, що фахівці оцінюють наслідки ворожої атаки, можливості та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи.

У вівторок та середу на підприємствах "Метінвесту" приспущено прапори на знак жалоби за загиблими працівниками.

"Запорізькі підприємства "Метінвесту" – це цивільні промислові об’єкти, які забезпечують роботою десятки тисяч людей та виробляють металургійну й коксохімічну продукцію", – наголошується у релізі.

Згідно зі звітностю "Запоріжсталі" за другий квартал цього року, на підприємстві зайнято 8,75 тис. працівників.

За перше півріччя цього року комбінат збільшив виручку на 7,6% – до 38,70 млрд грн та отримав 1,08 млрд грн чистого збитку проти 1,64 млрд грн чистого приюутку за перше півріччя минулого року.

"Метінвест" – вертикально інтегрована група з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовано в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%).