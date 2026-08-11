Окупанти просунулися в Куп'янському районі, захопивши 5 кв. км – DeepState

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією в Куп’янському районі Харківської області біля окупованого села Піщане, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Піщаного", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту у вівторок.

Згідно з мапами DeepState, окупанти захопили 4,99 кв. км на захід від села, а район проникнення при цьому зріс на 15,23 кв. км.

На інших ділянках фронту за добу без змін.

Минулого тижня площа окупації зростала в середньому приблизно на 6,1 кв. км на добу, район проникнення – на 0,9 кв. км на добу.