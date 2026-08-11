Завод пінопласту загорівся у Рівненський області після вибуху, існує загроза забруднення повітря

Пожежа виникла в Дубненському районі Рівненської області на території одного з підприємств, повідомляє областе управління ДСНС.

"Наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС та всі необхідні екстрені служби, триває ліквідація пожежі. Інформація щодо причин виникнення пожежі, площі та наявності постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Наголошується, що ситуація перебуває під контролем рятувальників.

Варковицька сільська територіальна громада підтвердила, що пожежа відбувається на території підприємства ТМ "Століт" Ізотерм-С ПІІ.

Місцевих жителів просять зберігати спокій, зачинити вікна, щоб уникнути потрапляння диму та шкідливих речовин у приміщення, а також забезпечити безпеку дітей та не залишати їх без нагляду під час надзвичайної ситуації.

Їх також закликали не наближатися до місця пожежі, стежити за офіційними повідомленнями та отримувати інформацію лише з перевірених джерел.

За даними "Суспільного", близько 13:00 у вівторок, 11 серпня, у Дубні пролунав звук, схожий на вибух. Через кілька хвилин пролунав повторний вибух. На цей час в регіоні повітряну тривогу не було оголошено.

У с. Варковичі тимчасово відключали світло та водопостачання.

Зазначається, що вітер не несе дим всередину села, натомість він рухається в бік Рівного. Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що внаслідок пожежі існує загроза забруднення атмосферного повітря.

"До ліквідації наслідків пожежі рекомендуємо: залишайтеся в приміщенні; зачиніть всі вікна, двері; вимкніть вентиляційні системи, які затягують повітря ззовні; увімкніть системи кондиціювання повітря, якщо мають функцію фільтрації повітря, або очищувачі повітря; відкладіть пробіжки, прогулянки або будь-які інші активності на свіжому повітрі", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Рекомендується також захищати дихальні шляхи маскою або респіратором і стежити за будь-якими підозрілими симптомами.