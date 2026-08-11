Місце поховання Коновальця в Роттердамі буде меморіалізовано, а пам'ятник привезуть в Україну – голова УІНП

Пам’ятник з могили полковника Армії Української народної республіки (УНР), першого голови Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця в Роттердамі (Нідерланди) привезуть в Україну як меморіальний об’єкт, а саме місце поховання буде меморіалізовано, повідомив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

"Сьогодні у Роттердамі (Нідерланди) відбулася історична подія – за дорученням Президента України було ексгумовано та доправлено на Батьківщину останки полковника Армії УНР Євгена Коновальця. Тіло полковника буде тимчасово перепоховане на НВМК, а подальше місце буде на Пантеоні", – написав Алфьоров в мережі Facebook.

Він повідомив, що пам’ятник з могили Коновальця привезуть в Україну і він стане меморіальним об’єктом, а саме місце поховання Коновальця в Роттердамі буде меморіалізовано.

Євген Коновалець (1891-1938) – видатний український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, командир Корпусу Січових стрільців, засновник Української військової організації (УВО) та перший голова Проводу Організації Українських Націоналістів (ОУН).

Коновалець був вбитий 23 травня 1938 року агентом радянської служби зовнішньої розвідки Павлом Судоплатовим, і похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам, Нідерланди.

Як повідомлялося, 11 серпня в Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча полковника Євгена Коновальця. Його прах повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.