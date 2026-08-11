Мор риби фіксують у водоймах Київської області – ОВА

В Борщагівській громаді Києво-Святошинського району Київської області фіксується екологічна надзвичайна ситуація, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній із водойм області. Сьогодні – ще у двох. За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько трьох тонн риби. На місцях фахівці відповідних служб відібрали необхідні проби води для з’ясування джерела забруднення", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.
Він додав, що наразі експерти встановлюють причини події.
"Одна з ймовірних версій – витік стічних вод під час ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві. Забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації", – розповів він.
На час проведення необхідних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежено. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань ТЕБ та НС.
Борщагівська громада включає села Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка та Чайки, що безпосередньо межують з Києвом.