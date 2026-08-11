ОВА до 28 серпня мають сформувати переліки критично важливих підприємств для літнього та зимового періодів – постанова

Обласні та Київська міська державна адміністрація (військові адміністрації) мають до 28 серпня затвердити переліки критично важливих підприємств з пріоритетним енергопостачанням на літній та зимовий періоди, йдеться в постанові Кабінету міністрів від 6 серпня 2026 року № 997.

Згідно з документом, переліки для зимового періоду застосовуються з 1 жовтня поточного року до 31 березня наступного року, а для літнього періоду – з 1 квітня до 30 вересня поточного року.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє протягом періоду воєнного стану і шести місяців після його припинення або скасування.

Як раніше коментував перший віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, таке рішення уряд прийняв за ініціативи Міненерго для більш ефективного розподілу електроенергії. За його словами, поділ на зимові та літні періоди дадуть змогу враховувати сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності.

"Такі зміни дадуть можливість ефективніше планувати розподіл доступної е/е, збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів, забезпечити більш рівномірний розподіл між регіонами, підвищити стабільність роботи об’єднаної енергосистеми України", – написав Шмигаль у телеграм.