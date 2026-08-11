ДБР: завершено розслідування щодо командира в/ч, підлеглі якого працювали на СТО замість служби

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування щодо командира однієї з військових частин Житомирщини, який дозволив чотирьом підлеглим майже три роки замість виконання службових обов’язків працювати на приватному СТО, повідомляє ДБР.

"Під час розслідування командир визнав вину та повністю відшкодував державі майже 3,5 млн грн збитків. Також він перерахував 300 тис. грн на потреби Збройних Сил України та надав слідству свідчення щодо інших учасників схеми", – йдеться в повідомленні відомства на сайті у вівторок.

За даними слідства, схема діяла з січня 2023 року. "Четверо військовослужбовців формально залишалися на службі та щомісяця отримували грошове забезпечення з бюджету, однак фактично працювали на приватному автосервісі – ремонтували та обслуговували автомобілі", – зазначається в повідомленні.

За цей час їм безпідставно виплатили майже 3,5 млн грн.

Також, як наголошують в Бюро, слідство встановило, що командир направив військових на СТО за незаконною вказівкою свого керівника, який мав дружні стосунки з власником автосервісу.

У січні 2026 року працівники ДБР викрили схему та припинили її роботу. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Командира обвинувачують у пособництві в ухиленні військовослужбовців від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 364 КК України).

Розслідування щодо інших учасників схеми триває.

Підозри вже повідомлено власнику СТО, чотирьом військовослужбовцям та керівнику обвинуваченого командира. Їхні дії кваліфіковано залежно від ролі кожного за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України.

Крім того, згідно з повідомленням, під час розслідування працівники ДБР виявили недостовірні відомості у декларації одного з представників керівництва військової частини. Йому також повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.