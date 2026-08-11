Освітній омбудсмен закликає громади забезпечити школи з укриттями і "Пунктами незламності" додатковими ставками сторожів

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликала громади забезпечити заклади освіти, в яких облаштовані укриття або "Пункти незламності", додатковими ставками сторожів, щоб не залучати до цієї роботи педагогів.

"Хочу зауважити, що у школах розташовуються укриття, які стають доступними для громадян поза освітнім процесом, і пункти "Незламності". Це створює додаткові обов’язки для керівників та працівників закладів освіти. Оскільки нас чекає складна зима, то суб’єкти, на балансі яких є укриття та пункти "Незламності", мають забезпечити їхню роботу", – написала Лещик в мережі Facebook.

За її словами, в таких закладах має чергувати персонал, наприклад, сторожі або відповідна охорона, а не педагогічні працівники.

"Тому закликаю громади вже зараз забезпечити заклади освіти, в яких облаштовані укриття та/або пункти "Незламності", додатковими ставками сторожів та/або іншою охороною. Частина громад вже здійснила такі кроки. Важливо, щоб робота укриттів та пунктів незламності була організована так, щоб учасники освітнього процесу перебували в безпеці під час навчання, а громадяни за потреби могли безпечно користуватися укриттями чи пунктами "Незламності", – додала вона.

Як повідомлялося, раніше освітній омбудсмен Надія Лещик заявляла, що замінювати працю педагога за основним місцем роботи чергуванням або додавати до неї роботу в укритті чи "Пункті незламності" є неправомірно.