Росія збирається масово фальсифікувати так звані вибори на ТОТ України – ЦПД

Росія збирається масово фальсифікувати так звані вибори на ТОТ України: перед окупаційною владою стоїть завдання забезпечити явку на рівні більше 65-70%, а "Єдіной Росії" – не менше 70% підтримки, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Самі ж вибори на ТОТ України є повністю незаконними, але росія хоче використати їх в якості легітимізації окупації", – цитує Коваленка пресслужба ЦПД у Телеграмі у вівторок.

Також Коваленко наголосив, що "вибори до держдуми в рф зараз відбуваються із тотальною риторикою підтримки вічної війни – всі політсили підтримують продовження бойових дій проти України. Антивоєнну партію "Яблуко" показово зняли з виборів, щоб вона не набрала помітний відсоток голосів".

"Це ще один доказ того, що путінський режим не бачить майбутнього без війни і боїться показувати підтримку антивоєнних настроїв. Водночас на росії все більше зростає прошарок населення, який виступає проти продовження війни",— заявив Коваленко.

Раніше Центр уже повідомляв, що "вибори" на ТОТ України окупаційна влада організовує в такий спосіб, щоб створити максимальні можливості для тиску на виборців, безконтрольного вкидання бюлетенів та інших методів фальсифікації результатів.