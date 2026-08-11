В Україні 15-20% хлібопекарських підприємств зазнали руйновань і пошкоджень – ВАП

З початку повномасштабного вторгнення на території України руйнувань та пошкоджень зазнали близько 15-20% хлібопекарських підприємств, повідомив перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Олександр Тараненко.

"За час війни доволі багато хлібопекарських підприємств були частково або повністю зруйновані. В тій чи іншій мірі постраждали 15-20% підприємств", – розповів Тараненко в інтерв’ю у студії "Новини.Live".

За його словами, на ціни це практично не вплинуло, оскільки хлібобулочні вироби – це регіональні продукти і здебільшого вони реалізуються у радіусі 200-300 кілометрів.

Тараненко також додав, що для відновлення хлібопекарського підприємства, навіть при наявності фінансових можливостей, потрібно близько року, оскільки більшість обладнання виготовляється за індивідуальними замовленнями.