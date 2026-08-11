В Сумах помер рятувальник, який постраждав під час ліквідації наслідків російського удару – ДСНС

В Сумах помер працівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який постраждав під час ліквідації наслідків удару російського безпілотника, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Під час ліквідації пожежі в Сумах, що виникла після влучання російського БпЛА, стався обвал конструкцій. Під бетонною плитою травмувався начальник зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях ГУ ДСНС України у Сумській області 30-річний Олексій Столяренко. Лікарі боролися за його життя. Та врятувати Олексія не вдалося", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Голова ДСНС України Андрій Даник назвав смерть Столяренка непоправною втратою для родини ДСНС.

"Сьогодні ми втратили не просто рятувальника. Ми втратили побратима, друга, колегу. Людину, яка щодня йшла на зустріч небезпеці заради допомоги іншим. Вдома його чекали дружина і маленька донька. Для них він був не начальником зміни і не героєм у формі. Він був чоловіком, татом – найдорожчою людиною. Цей біль неможливо виміряти словами", – сказав Даник.

Він висловив співчуття рідним, друзям, колегам і всій родині ДСНС.

"Росія продовжує забирати життя українців. Забирає молодих, сильних, мужніх. Забирає тих, хто приходить рятувати інших. Олексій, як і інші наші загиблі колеги, віддав своє життя, рятуючи людей. Їхній подвиг назавжди залишиться з нами", – наголосив він.