Вартість зруйнованого росіянами розподільчого центру Rozetka становила $70 млн – співзасновниця

Вартість розподільчого центру компанії Rozetka під Києвом, який був зруйнований ворожим ударом у ніч на 5 серпня, становила $70 млн, знищено товарів на мільярди гривень, повідомила співзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна.

"Якщо казати про останні руйнування мого бізнесу, то тільки 70 млн коштував склад. І я кажу зараз не про гривні, а про долари", – розповіла вона на зустрічі з бізнесом, організованій комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

За словами Чечоткіної, страхові компанії наразі не готові страхувати такі обсяги. Для допомоги відновлення бізнесу з боку держави вона запропонувала відтермінувати сплату податків для постраждалих компаній.

"Все, що я можу зараз просити, - це можливість відтермінування податків, щоб ми могли мати змогу відновитися. Бо збитки настільки колосальні, що якщо не допомогти, то у нас завтра не буде можливості відновитися", – зазначила вона.

Як повідомлялося, зруйнований російською атакою розподільчий центр Rozetka в Броварах відкрили 2017 року. Центр обробляв понад 100 тис. замовлень на день. За словами співвласників компанії Rozetka, після ураження він не підлягає відновленню.