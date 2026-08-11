Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Вартість зруйнованого росіянами розподільчого центру Rozetka становила $70 млн – співзасновниця

1 хв читати
Додати як джерело
Вартість зруйнованого росіянами розподільчого центру Rozetka становила $70 млн – співзасновниця
Фото: Антон Забєльський | Forbes Ukraine

Вартість розподільчого центру компанії Rozetka під Києвом, який був зруйнований ворожим ударом у ніч на 5 серпня, становила $70 млн, знищено товарів на мільярди гривень, повідомила співзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна.

"Якщо казати про останні руйнування мого бізнесу, то тільки 70 млн коштував склад. І я кажу зараз не про гривні, а про долари", – розповіла вона на зустрічі з бізнесом, організованій комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

За словами Чечоткіної, страхові компанії наразі не готові страхувати такі обсяги. Для допомоги відновлення бізнесу з боку держави вона запропонувала відтермінувати сплату податків для постраждалих компаній.

"Все, що я можу зараз просити, - це можливість відтермінування податків, щоб ми могли мати змогу відновитися. Бо збитки настільки колосальні, що якщо не допомогти, то у нас завтра не буде можливості відновитися", – зазначила вона.

Як повідомлялося, зруйнований російською атакою розподільчий центр Rozetka в Броварах відкрили 2017 року. Центр обробляв понад 100 тис. замовлень на день. За словами співвласників компанії Rozetka, після ураження він не підлягає відновленню.

#збитки #rozetka #атаки_рф #склади
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Росія нічним балістичним ударом вбила 7 працівників "Запоріжсталі", 21 поранила, меткомбінат призупинив роботу

Балістичний удар Росії по промисловому майданчику Запоріжжя в ніч на 11 серпня забрав життя семи членів команди "Запоріжсталі", ще 21 працівника пора…

Читати
У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

В Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча полковника Євгена Коновальц…

Читати