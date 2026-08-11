Кабмін затвердив Положення про Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України

Уряд постановою № 1003 від 6 серпня затвердив Положення про Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України (Мінрегіон).

Як повідомляється у релізі Мінрегіону, відтепер в одному міністерстві зосереджено державну політику у сферах розвитку громад і регіонів, місцевого самоврядування, підтримки внутрішньо переміщених осіб, територій, які постраждали від війни, житлової політики, будівництва та містобудування, зокрема й політики безбар'єрності тощо.

"Прийнято документ, який визначає мандат нового Міністерства та закріплює ключові напрями нашої роботи. Але для мене це рішення має ширший зміст. Ми не можемо окремо говорити про розвиток громад, житло, підтримку внутрішньо переміщених людей, прифронтові території, відновлення та майбутню реінтеграцію деокупованих громад. Усе це частини однієї державної політики, у центрі якої людина та спроможна громада", - зазначив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін, слова якого наведено у повідомленні.

Згідно з положенням, Мінрегіон є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері:

- державної регіональної політики; розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою;

- захисту критичної інфраструктури у секторі, за які відповідальне;

- житлової політики; будівництва, нормування у будівництві, містобудування, просторового планування територій та архітектури, а також створення безбар’єрного простору;

- технічного регулювання та ціноутворення у будівництві (крім автомобільних доріг загального користування);

- міжнародного територіального співробітництва;

- захисту прав примусово переміщених (депортованих) осіб, з питань підтримки територій, на яких ведуться (велися) бойові дії; з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією територій тощо.

Мінрегіон також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, формування державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності, альтернативних видів рідкого та твердого палива, реалізацію державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

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