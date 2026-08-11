У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

В Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча полковника Євгена Коновальця, його останки буде повернуто на Батьківщину, повідомив Офіс президента України.

"У Роттердамі на кладовищі "Кросвейк" провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. За дорученням президента України Володимира Зеленського організаційні питання вирішували Кирило Буданов і команда Офісу глави держави, Андрій Сибіга та команда Міністерства закордонних справ, Олександр Алфьоров та команда Українського інституту національної пам'яті", йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у вівторок.

У церемонії взяли участь: голова заступниці Офісу президента Ірина Верещук, посол України в Нідерландах Андрій Костін, голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, представники української громади Нідерландів і "Пласту", Української стрілецької громади Канади та Українського національного об'єднання Канади, а також духовенство Української греко-католицької церкви.

Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному закладі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Усі деталі будуть повідомлені додатково.

Євген Коновалець (1891-1938) – видатний український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, командир Корпусу Січових стрільців, засновник Української військової організації (УВО) та перший голова Проводу Організації Українських Націоналістів (ОУН).

23 травня 1938 року загинув у Роттердамі (Нідерланди) внаслідок спецоперації НКВС – його вбив радянський агент Павло Судоплатов за допомогою вибухового пристрою, замаскованого під коробку цукерок.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища. 25 травня відбулося перепоховання на НВМК.

19 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини щодо повернення тіла Євгена Коновальця.