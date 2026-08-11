Кривому Розі відновили понад три тисячі пошкоджених росіянами будинків

З початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі внаслідок ракетних та дронових атак було пошкоджено 3483 житлові будинки, серед яких 1752 багатоквартирних та 1731 приватний. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Наразі, вже відновлено 1 709 багатоквартирних будинків. Зокрема, у 1 011 будинках відремонтовано покрівлі, ще у 1 052 – замінено вікна. Також надано фінансову допомогу мешканцям для відновлення майже 1700 будинків приватного сектору. Лише у 2026 році вже виконано ремонтно-відновлювальні роботи у 159 багатоквартирних будинках. Величезна робота, яка ведеться в дуже непростих умовах та з обмеженими ресурсами", – написав Вілкул в телеграм-каналі.

Наразі, наголосив він, практично завершено ремонт будинків №5 та №8 на вулиці Українського відродження у Саксаганському районі, які постраждали під час чергової атаки ворожих безпілотників, а також 33 сусідніх багатоквартирних споруд.

Паралельно з будівельними роботами постраждалим містянам надають грошову допомогу з міського бюджету та видають будівельні матеріали у спеціальних Штабах допомоги. З початку 2026 року 1785 жителям Кривого Рогу вже виплатили 50,3 мільйона гривень компенсацій. Загалом за час повномасштабної війни фінансову підтримку від міста отримали 12 596 мешканців на загальну суму 451,9 млн грн.