В Україні в найближчі дві доби без опадів, лише на південному сході місцями короткочасний дощ

В середу, 12 серпня, в Україні без опадів, лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 21-26°С. На півдні та сході країни вночі 18-23°С, вдень 28-33°С.

В Києві без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°С, вдень близько 25°С.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 12 серпня в Києві була зафіксована в 2010 році і склала 36,1°С тепла, найнижча вночі – 8,4°С вище нуля в 1910 році.

В четвер, 13 серпня, в Україні без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°С, на півдні країни до 19°С. Вдень 21-26°С.

В Києві без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°С, вдень 22-24°С.