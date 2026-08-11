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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження "Бук-М3", командно-спостережного пункту та шести пунктів управління БпЛА окупантів

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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження "Бук-М3", командно-спостережного пункту та шести пунктів управління БпЛА окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження у ніч проти вівторка ЗРК "Бук-М3", командно-спостережний пункт та шість пунктів управління БпЛА противника.

Раніше про ураження "БУК-М3" та інших цілей писав командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

"Зокрема, 11 серпня уражено: зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі Тополь Луганської області; командно-спостережний пункт противника в районі Теребрено Бєлгородської області рф; склади матеріально-технічних засобів противника в Ровеньках Луганської області", – уточнили у Генеральному штабі.

За даними Генштабу, 10 серпня було уражено шість пунктів управління БпЛА противника в районах Шевченка Першого, Комара та Веселого на Донеччині, Ходяковки Курської області РФ, Залізничного та Нестерянки Запорізької області.

"Ураження об'єктів такого рівня суттєво знижує бойові спроможності угруповань противника одразу на кількох операційних напрямках", – роз'яснили у Генштабі.

 

#генштаб_зсу #зрк #ураження
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