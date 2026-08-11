Мовний омбудсмен: батьки школярів мають використовувати українську мову при спілкуванні в класних чатах

Напередодні нового навчального року Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до освітян та представила практичну пам'ятку, покликану допомогти педагогам у питаннях застосування державної мови в освітньому середовищі, повідомив Секретаріат мовного омбудсмена.

Зазначається, що у документі зібрано правові роз'яснення та практичні рекомендації для ситуацій, з якими вчителі стикаються у щоденній роботі: якою мовою має відбуватися спілкування під час уроків і перерв, позакласних заходів, у робочих та батьківських чатах, як відповідати на запитання батьків щодо мовних норм та на які положення законодавства спиратися у таких розмовах.

Окрему увагу в пам'ятці приділено праву кожної дитини на здобуття освіти державною мовою та обов'язку педагогічних працівників застосовувати українську під час роботи.

За словами Івановської, питання дотримання мовного законодавства в школі нерідко стають предметом дискусій із батьками, тому пам'ятка має допомогти педагогам упевнено, виважено та юридично аргументовано пояснювати вимоги законодавства й відстоювати мовні права учасників освітнього процесу.

Зокрема, згідно з пам'яткою, на запитання, чому батьки мають використовувати українську мову при спілкуванні в класних чатах, із вчителями та адміністрацією школи, можна надати таку відповідь: "Батьки є рівноправними учасниками освітнього процесу. Спілкування з питань організації навчання (батьківські чати, листування з учителями й адміністрацією) належить до публічної сфери освіти, а отже, на нього вповні поширюється вимога щодо застосування державної мови".

З повним текстом пам'ятки для освітян можна ознайомитися за посиланням