Волонтери УЧХ працювали на місці, пошкодженому після нічної російської атаки на Миколаїв

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали на місці, пошкодженому після нічної російської атаки на Миколаїв.

"Миколаїв: загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області працював на місці нічної атаки", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери провели обхід території, щоб виявити людей, які могли потребувати допомоги. Вони надали постраждалій жінці домедичну допомогу та першу психологічну підтримку, а також допомогли знайти тимчасовий прихисток, оскільки доступ до її будинку наразі відсутній.

За даними ДСНС України, внаслідок російського удару по Миколаєву суттєво пошкоджено приватний житловий будинок, у якому перебувала 75-річна жінка. Вона отримала легкі поранення та гостру реакцію на стрес. Рятувальники ліквідували займання сухостою й очерету, що виникли через падіння боєприпасів та їхніх уламків.