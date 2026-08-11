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Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили НПЗ в російському Орську

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Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили НПЗ в російському Орську
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного комбінату "Орскнефтеоргсинтез" (Орськ, Оренбурзька обл. РФ) потужністю переробки близько 6 млн т нафти на рік, масштаби збитків наразі уточнюються.

"У ніч на 11 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області рф", йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Раніше про пожежі на НПЗ після відвідин українських безпілотників писав командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

Як зазначили у Генштабі, "Орскнефтеоргсинтез" – один із найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області та важливе підприємство паливно-енергетичного сектору РФ. Потужність заводу становить близько 6 млн т нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

"Зафіксовано пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються", – зазначено в повідомленні Генштабу ЗСУ.

 

#генштаб_зсу #рф #нпз
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