Кремль готує нові масовані атаки на українську енергетику цієї зими – ISW

Російські війська суттєво переглядають підходи до ведення повітряних атак та пріоритети власного військово-промислового комплексу. Окупанти зосереджуються на виробництві тих засобів ураження, які здатні ефективніше долати систему протиповітряної оборони України та точніше вражати цілі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Росії вдалося наростити виробництво балістичних ракет, зокрема, завдяки призупиненню виробництва балістичних ракет повітряного запуску "Кинжал" та крилатих ракет Х-32, які мають меншу точність. Росія використовує пускові установки системи протиповітряної оборони С-400 для запуску спеціально розроблених ракет "земля-земля" РМ-48У, які летять по балістичній траєкторії для ураження наземних цілей", – йдеться у повідомленні.

Військові аналітики та експерти попереджають про високу ймовірність посилення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури в холодну пору року. Ворог розраховує скористатися обмеженими можливостями протибалістичного захисту України для завдання максимальної шкоди цивільній інфраструктурі та тиску на населення.

"За повідомленнями, Кремль планує протягом найближчих тижнів розпочати масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі Києва з метою зірвати зусилля України щодо зміцнення енергетичних об'єктів та скористатися тим, що в України й досі бракує засобів перехоплення балістичних ракет", – наголосили аналітики.

Так, колишній радник Міністерства оборони України з питань оборонних технологій, експерт з безпілотників та радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій "Флеш" Бескрестнов 10 серпня попередив, що російські війська посилять удари по українському енергетичному сектору найближчої зими.

Крім того, 5 серпня президент України Володимир Зеленський закликав місцеві органи влади в Україні реалізувати плани забезпечення стійкості до настання зими та заявив, що захист критичної інфраструктури, забезпечення необхідної кількості та якості укриттів, а також посилення протиракетних можливостей є трьома пріоритетами України для того, щоб пережити зиму.

Пізніше, 8 серпня, Зеленський заявив, що в Україні фактично не залишилося неушкоджених електростанцій, а російські удари також знищили багато залізничних станцій, лікарень, університетів та цивільних підприємств.