Чернівці підтримали рішення щодо розірвання меморандумів з операторами електросамокатів

Чернівецька міська рада 10 серпня, під час сесійного засідання, проголосувала за розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів у Чернівцях, повідомлялось під час трансляції на YouTube.

Зазначається, що відповідне рішення підтримали 22 депутати.

Ініціатором проєктного рішення була депутатка Оксана Зубжицька спільно з колегами від фракції "Слуга Народу "

"Сьогодні, 10.08.2026 року, на засіданні сесії ухвалили рішення, ініційоване мною разом з колегами від фракції "Слуга Народу " Олександром Пікуліном, Олексієм Просяним, за яке довелося боротися декілька місяців поспіль. Чернівецька міська рада підтримала проект розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів у Чернівцях!", – написала Зубжицька у соціальній мережі Facebook.

Згідно з проєктним рішенням, три оператори, які діють у місті – Bolt, Vevi та Jet.ua, – повинні протягом 14 календарних днів звільнити об'єкти благоустрою громади від електросамокатів, зарядних станцій та супутнього обладнання. У разі невиконання відповідної вимоги транспортні засоби буде перенесено на майданчик тимчасового зберігання.

За словами Зубжицької, особливе занепокоєння викликало масове користування електросамокатами малолітніми та неповнолітніми, які пересуваються проїжджою частиною, пішохідними переходами, тротуарами та місцями масового скупчення людей, створюючи небезпеку для себе та інших учасників дорожнього руху. Поміж проблемних моментів вона назвала й перевезення двох або трьох осіб на одному самокаті, що підвищує ризик ДТП, а також відсутність дієвого механізму відповідальності операторів і користувачів у разі зіткнень із пішоходами, велосипедистами чи автотранспортом, відшкодування завданих збитків та контролю за дотриманням правил паркування й експлуатації електросамокатів.

Раніше в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" тодішній віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що має бути встановлено вікове обмеження на користування електросамокатами.

"Ми вносили такі пропозиції до комітету Верховної Ради. Тому що одна річ, коли електросамокатом користується повнолітня людина, і зовсім інша, коли ми бачимо, скільки підлітків опановує цей вид транспорту. Ми можемо взяти статистику звернень до травмпунктів, щоб побачити, яка відбувається кореляція. На жаль, там великі цифри", – зауважував Кулеба.

Він тоді зауважив, що слід встановити певні вимоги щодо безпеки, зокрема й щодо швидкості.

Як зазначалося, було внесено відповідні пропозиції щодо змін правил дорожнього руху, які передбачають запровадження вікового цензу, якого раніше не було, а також низку додаткових вимог безпеки, зокрема обов'язкове використання шолома та обмеження швидкості.

Міський голова Львова Андрій Садовий наприкінці червня пропонував запровадити з 1 липня нові правила користування електросамокатами, які передбачають, зокрема, вікові обмеження для прокату, зниження швидкості на небезпечних ділянках, обов'язкове використання шоломів та визначення спеціальних місць для паркування.