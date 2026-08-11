СБС ЗСУ уразили черговий склад Wildberries – у Воронежі

Командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України (ЗСУ) Роберт Бровді (Мадяр) повідомив про ураження логістичного хабу Wildberries у Воронежі, НПЗ в Орську (обидва – РФ), 43 об'єктів ворога на ТОТ України та суховантажу тіньового флоту РФ у Чорному морі.

"Остання посилка, вийшов з чату. Іронія долі інтенданта СВО: кінетичний пісочок підвищеної горючості у якості останньої посилки доправлено Волелюбним Українським Птахом до новенького логістичного хабу дикої ягідки Вайлдберіс у Воронежі. Згорів на роботі", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Крім того, як повідомив Мадяр, наразі горить НПЗ в Орську. "Тим часом, гасіння оренбурзькими пуховими хустинками нафтоналивайки-НПЗ у Орську, постачальника пального значній частині Уралу, триває".

Також командувач СБС повідомив про ураження 43 військових та енергетичних об'єктів ворога на ТОТ Криму та півдня України. "Військові та енергетичні об'єкти у Криму та Півдні ТОТ вночі 11 серпня відчули післясмак візитів Птахів СБС у 43 результативно відпрацьованих локаціях", – написав він..

"Впольовано всього одненьку лохань-суховантаж тіньового флоту у Чорному морі, знищено ЗРК "Бук М3", били склади МТЗ, склад БП, енерговузли у Бердянську, Маріуполі та інші нп та цілі", – перерахував Мадяр наслідки бойової роботи СБС ЗСУ за ніч..

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", – вже традиційно завершив свій допис Бровді.