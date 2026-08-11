Трампа таємно доправили на навантажувачі до літака після саміту НАТО в Туреччині через потенційні загрози з боку Ірану – ЗМІ

Президента США Дональда Трампа після саміту НАТО в липні з міркувань безпеки вивозили з Туреччини в ході секретної операції, про яку не знали навіть деякі його співробітники, повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, американський лідер покинув Туреччину 8 липня на військовому літаку, до якого його доставили за допомогою спеціалізованого навантажувача, що використовується в аеропортах для доставки їжі на повітряне судно.

Співрозмовники видання зазначили, що такі заходи були вжиті через "загрозу щодо Трампа та "борту номер один" з боку Ірану".

Джерела пояснюють, що Трамп прилетів до Туреччини на новому президентському літаку, подарованому Катаром. Однак після завершення саміту він перед камерами та на очах у журналістів піднявся на борт старого Air Force One, але, за словами співрозмовників газети, він на ньому до Великої Британії зрештою не полетів. Пізніше, як пише NYT, співробітники таємно евакуювали Трампа у спеціальному контейнері та пересадили його на третій літак, який також вирушив до Великої Британії.

Зазначається, що журналісти та деякі співробітники Білого дому, які супроводжували Трампа, не знали про цю операцію.

Саміт НАТО відбувся 7-8 липня в столиці Туреччини.

На пресконференції в Анкарі Трамп висловлював побоювання, що іранська влада може спробувати його вбити.

Телеканал CNN тоді повідомляв, що перед тим, як Трамп покинув Анкару, офіційні особи відправили подарований Катаром Boeing 747 на військово-повітряну базу Мілденхолл в Англії. За його даними, співробітники служб безпеки вирішили, що старий авіалайнер у ситуації, що склалася, краще підходить для захисту голови держави.

Новий літак був подарований президенту США катарською королівською родиною у травні 2025 року та переданий на баланс Пентагону. На його модифікацію, за даними ВПС США, пішло $400 млн. Водночас більша частина цих коштів була витрачена переважно на системи зв'язку та гарантування безпеки.