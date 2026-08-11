Росіяни за добу завдали 938 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області – поліція

Росіяни масовано атакують Запоріжжя – минулої доби завдано 938 ударів по 58 населених пунктах області: запустили 651 БпЛА, здійснили 23 авіаудари, 247 разів обстріляли з артилерії та сім – із РСЗВ, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Загалом упродовж минулої доби війська рф завдали 938 ударів по 58 населених пунктах області: запустили 651 БпЛА, здійснили 23 авіаудари, 247 разів обстріляли з артилерії та сім – із РСЗВ. Шестеро людей загинули, 52 поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя", – йдеться у повідомленні Національної поліції у Телеграмі у вівторок за підсумками доби.

За даними поліції, у ніч на 11 серпня російські війська завдали масованого комбінованого удару ракетами та керованими авіабомбами по Запоріжжю, загинули шестеро людей, ще 19 отримали поранення. Вдень у понеділок окупанти атакували обласний центр КАБами – поранені 26 людей, серед них 6-річна дитина. Ще семеро людей постраждали внаслідок дронових та авіаційних ударів по Кушугуму, Мар'ївці, Новомиколаївці та Новосоленому.

Поліцейські евакуювали двох жінок із Комишувахи та Жовтої Кручі. Поліція закликає мешканців прифронтових територій не зволікати з евакуацією. У разі потреби звертайтеся на 102.