ДБР розслідує обставини падіння винищувача МіГ-29 під час бойового завдання на Одещині

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрили кримінальне провадження за фактом падіння винищувача МіГ-29 Збройних Сил України, яке сталося ввечері 10 серпня 2026 року у Березівському районі Одеської області, повідомляє ДБР.

"За попередньою інформацією, літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Однак в ході активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, але встиг катапультуватися", – зазначає відомство на сайті у вівторок.

За інформацією Бюро, життю пілота наразі нічого не загрожує.

В ДБР уточнюють, що одразу після падіння винищувача слідчо-оперативна група Бюро виїхала на місце події та працювала там упродовж усієї ночі.

"Працівники Бюро провели огляд території, вилучили та фіксують уламки літака, збирають необхідні матеріали, опитують свідків і військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.

Наразі, як наголошують в ДБР, тривають пошуки бортового реєстратора – так званої "чорної скриньки".

"Дані з нього матимуть важливе значення для встановлення обставин останніх хвилин польоту. Після отримання та аналізу цієї інформації слідство зможе визначити й озвучити попередні версії причин авіаційної події", – зауважують у відомстві.

Слідство також має перевірити дотримання правил підготовки до польоту, його виконання й експлуатації літака.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 КК України – порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.