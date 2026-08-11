СБУ: у Кропивницькому затримано ухилянта, який готував ворожі обстріли по нафтобазах та електростанціях

Служба безпеки України затримала у Кропивницькому ще одного агента РФ, який готував нові ракетно-дронові атаки ворога по об'єктах паливно-енергетичного комплексу України, повідомляє СБУ.

"Серед пріоритетних "цілей", які для фігуранта визначив куратор, були місцеві нафтобази, склади пально-мастильних матеріалів, а також опорні електростанції", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За даними відомства, завданням агента було знайти потрібні об'єкти, зняти їх на камеру і передати відповідні координати, і для цього він об'їжджав обласний центр та прилеглі райони області на своєму авто.

Також фігурант відстежував бойові позиції української ППО та наслідки попередніх обстрілів.

"За матеріалами справи, підготовкою ворожих ударів займався завербований рашистами місцевий ухилянт з прокремлівськими поглядами", – наголошують в Службі безпеки.

Встановлено, що зловмисник не тільки пройшов агентурний інструктаж від куратора з РФ, а й вивчав тонкощі проведення розвідки через посібники російських військово-навчальних закладів, які знайшов в інтернеті.

Кіберфахівці та слідчі СБУ викрили чоловіка, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.