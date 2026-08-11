Під час атаки на Запоріжжя росіяни використовували північнокорейську балістику – Зеленський

Росіяни під час атаки на Запоріжжя, через яку шестеро людей загинули, 19 постраждали, використовували балістичні ракети виробництва КНДР, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"З ночі тривають роботи по ліквідації наслідків російського удару у Запоріжжі. По місту були удари північнокорейською балістикою, "цирконами" та КАБами. Жорстока атака, прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі. На жаль, станом на зараз відомо про шістьох загиблих та дев'ятнадцять поранених у місті", – написав президент у Телеграмі у вівторок.

За його словами, наразі рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на одному з місць влучань. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

"У Києві ракетним ударом пошкодили будівлю інфекційної лікарні, підприємства. Фактично щодня продовжується терор дронами в наших прифронтових громадах. У Херсоні та Харкові вночі були влучання по підстанціях, є відключення. Всі служби працюють, щоб повернути світло родинам. Також били по Донеччині, Дніпровщині, Миколаївщині", – розповів президент.

Крім ракет, застосували по Україні понад 120 дронів, і більшість з них – реактивні "шахеди".

"Кожен крок Росії – нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації – все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації. І реагувати світу потрібно зараз, не чекати. Більше санкційного тиску саме по підприємствах, що працюють на російську війну, більше допомоги для України з ППО – все це потрібно, щоб у миру був шанс", – резюмував Зеленський.

"Дякую тим, хто допомагає", додав очільник Української держави.