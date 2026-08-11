ДБР: затримано офіцерку в/ч, яка брала до $20 тис. за фіктивну інвалідність і звільнення зі служби

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння командування Генерального штабу ЗСУ затримали офіцерку відділу логістики однієї з військових частин, підпорядкованих Генштабу: жінка брала гроші за фіктивне оформлення інвалідності з подальшим звільненням зі служби.

В повідомленні ДБР на сайті у вівторок зазначається, що раніше офіцерка працювала у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" і мала там необхідні зв'язки.

"За винагороду від $14 до 20 тис. вона обіцяла домовитися з посадовцями медзакладу про оформлення потрібних документів", – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, схема передбачала госпіталізацію здорових військовослужбовців, після чого в медичних документах мали з'явитися відомості про захворювання, які давали підстави для встановлення III групи інвалідності та звільнення з військової служби.

Працівники ДБР викрили схему та затримали офіцерку після отримання $14 тис. від одного з "клієнтів".

В ДБР уточнюють, що наразі встановлюються інші можливі учасники схеми та перевіряється, чи користувалися такими "послугами" інші військовослужбовці.

"Крім незаконного звільнення зі служби, такі документи могли стати підставою для безпідставного призначення державних виплат, передбачених для осіб з інвалідністю внаслідок війни", – зауважують в Бюро.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.