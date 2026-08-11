Режим національної катастрофи оголошено в Колумбії після землетрусу

Влада Колумбії в понеділок після руйнівного землетрусу запровадила на території країни режим національного лиха.

"Уряд оголосив режим національного лиха у зв'язку з землетрусом (…). Рішення ухвалено на засіданні Надзвичайного комітету з ліквідації наслідків катастроф, головою якого є президент країни Абелардо де ла Есприєлья", – йдеться в повідомленні Асоціації столичних міст Колумбії (об'єднує столиці департаментів країни).

"Цей захід дозволить активізувати пошук ресурсів, необхідних для надання допомоги найбільш постраждалим районам", – зазначається в тексті.

У понеділок у центральній частині та на заході Колумбії стався землетрус магнітудою 7,4. Поштовхи відчувалися в столиці країни Боготі, а також у містах Калі, Попаян, Манісалес, Арменія, Перейра та інших населених пунктах країни.

Згідно з повідомленнями Геологічної служби Колумбії, цей землетрус став найсильнішим за останні десять років. Зазнано значних збитків – обвалилися будинки, заблоковано рух на багатьох автотрасах.

Пізніше служба зафіксувала повторні поштовхи магнітудою 2,8 та 4,8.

Як повідомлялося, щонайменше 111 осіб загинули та 87 постраждали внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,4, що стався в понеділок на заході Колумбії.