Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

США анулювали 175 тис. віз іноземців від початку другого терміну президентства Трампа

1 хв читати
Додати як джерело
США анулювали 175 тис. віз іноземців від початку другого терміну президентства Трампа
Фото: Getty Images

З часу вступу Дональда Трампа на посаду президента США влада США анулювала понад 175 тис. віз іноземних громадян, повідомив у понеділок Держдепартамент.

"Державний департамент США анулював понад 175 тис. віз іноземних громадян, які порушили умови своїх віз, скоїли злочини, закликали до насильства проти громадян США, обманювали американців, зловживали імміграційною системою або становили загрозу національній безпеці", – йдеться в повідомленні відомства.

У документі зазначається, що "більшість цих віз було анульовано у зв'язку з різною злочинною діяльністю".

"Основними причинами стали напади, керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, крадіжки та злочини, пов'язані з наркотиками. Значна частина віз була анульована за небезпечне водіння, сексуальне насильство, жорстоке поводження з дітьми, шахрайство та розтрату, а також інші злочини", – йдеться в повідомленні.

 

#візи #сша #держдеп
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

У Роттердамі відбулася церемонія ексгумації останків полковника Євгена Коновальця, його перепоховають в Україні

В Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча полковника Євгена Коновальц…

Читати