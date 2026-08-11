США анулювали 175 тис. віз іноземців від початку другого терміну президентства Трампа

З часу вступу Дональда Трампа на посаду президента США влада США анулювала понад 175 тис. віз іноземних громадян, повідомив у понеділок Держдепартамент.

"Державний департамент США анулював понад 175 тис. віз іноземних громадян, які порушили умови своїх віз, скоїли злочини, закликали до насильства проти громадян США, обманювали американців, зловживали імміграційною системою або становили загрозу національній безпеці", – йдеться в повідомленні відомства.

У документі зазначається, що "більшість цих віз було анульовано у зв'язку з різною злочинною діяльністю".

"Основними причинами стали напади, керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, крадіжки та злочини, пов'язані з наркотиками. Значна частина віз була анульована за небезпечне водіння, сексуальне насильство, жорстоке поводження з дітьми, шахрайство та розтрату, а також інші злочини", – йдеться в повідомленні.