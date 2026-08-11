Внаслідок масованих ворожих атак на Дніпропетровщині та Запоріжжі загинули 11 людей, 26 – поранені

Четверо дорослих та 15-річний хлопець загинули у Дніпропетровській області через ворожі обстріли минулої ночі, шестеро людей – на Запоріжжі, станом на 9:00 відомо про 7 поранених на Дніпропетровщині та 19 – на Запоріжжі, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Увечері 10 та в ніч на 11 серпня 2026 року російські війська масовано атакували Дніпропетровщину та Запоріжжя. Внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині загинули четверо дорослих та 15-річний хлопець. Ще семеро людей поранені, серед них – троє неповнолітніх", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що у Запоріжжі ворог завдав масованого комбінованого удару ракетами та керованими авіабомбами. Загинули шестеро людей – п'ятеро чоловіків та жінка. Станом на 09:00 відомо про 19 поранених.

Пошкоджено житлові будинки, об'єкти промислової інфраструктури, нежитлові та гаражні приміщення, магазин, складські будівлі.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької та Дніпропетровської обласних прокуратур розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ.