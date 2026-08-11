ПС ЗСУ: ворог атакував Україну "Цирконами", "Іскандерами" та безпілотниками, є влучання на 21 локації

Окупанти минулої ночі атакували територію України, в основному Київщину та Запоріжжя, протикорабельними ракетами "Циркон", балістичними ракетами "Іскандер" та 120 ударними БпЛА, 98 з яких було знешкоджено, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ), не указавши кількість ракет, що атакували Україну.

"У ніч на 11 серпня (з 18:00 10 серпня) противник атакував Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами Циркон, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської, Ростовської, Воронезької, Орловської обл., а також атакував Україну 120 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі у вівторок.

"Основний напрямок удару – Київщина, Запоріжжя!", – зазначили у ПС ЗСУ.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.