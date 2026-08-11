Сили безпілотних систем уразили за добу 1749 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1749 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 350 одиниць особового складу, з яких 158 – ліквідовано; 45 точок вильоту БпЛА; 13 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 80 одиниць автомобільної техніки; 311 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку серпня (01-10.08) підрозділами угруповання СБС уражено 17 789 цілей противника, з них 3 093 – особового складу противника", – повідомили СБС.