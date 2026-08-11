На Запоріжжі за добу внаслідок ворожих атак загинули шестеро людей, 52 дістали поранень

Шестеро людей загинули, ще 52 дістали поранень унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район протягом доби, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 341 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком вівторка у Телеграм-каналі.

Загалом упродовж доби російські війська завдали 938 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, по Запоріжжю було завдано 10 ракетних ударів. Ще 23 авіаційні удари припали на Запоріжжя, Малокатеринівку, Новомиколаївку, Тернувате, Вільнянськ, Розумівку, Нове Поле, Барвінівку, Самійлівку, Заливне, Єгорівку та Свободу.

Також російські війська здійснили 651 атаку безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV. Удари зафіксовано по Запоріжжю та низці населених пунктів області.

"Зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Лук'янівському, Малій Токмачці, Чарівному, Копанях", – зазначив очільник ОВА.

Крім того, 247 артилерійських ударів було завдано по населених пунктах Запорізької області.