Одинадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 16 населеним пунктам області, постраждали 11 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У с. Куньє зазнали поранень 7 людей; у м. Дергачі отримала забій 75-річна жінка; у м. Харків зазнав гострої реакції на стрес 44-річний чоловік; у м. ізюм зазнала гострої реакції на стрес 63-річна жінка; у м. Златопіль отримав поранення 34-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.