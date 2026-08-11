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Одинадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Одинадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 16 населеним пунктам області, постраждали 11 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У с. Куньє зазнали поранень 7 людей; у м. Дергачі отримала забій 75-річна жінка; у м. Харків зазнав гострої реакції на стрес 44-річний чоловік; у м. ізюм зазнала гострої реакції на стрес 63-річна жінка; у м. Златопіль отримав поранення 34-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

#харьковская_область #обстрел
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